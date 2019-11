Bizar tafereel: hond rijdt uur lang rondjes in auto van baasje

In de Amerikaanse staat Florida waren een aantal mensen onlangs getuige van een nogal bizar tafereel: een hond reed namelijk een uur lang rondjes in een doodlopende straat.

Nu denk je misschien ‘hoe kan zoiets in hemelsnaam gebeuren?’ maar als je het verhaal erachter hoort, dan kan het geen kwaad om voortaan iets voorzichtiger te zijn als je met je hond in de auto stapt.

Ongelukje

De hond, Max, kwam alleen in de auto te zitten, toen de bestuurder uitstapte. Zijn baasje was verkeerd gereden en probeerde uit te vinden hoe hij verder moest. De sleutels van de auto liet hij gewoon in het contact zitten. Hier ging het helaas mis: de hond zette waarschijnlijk de auto in de versnelling en omdat het een automaat was, ging die vervolgens rijden. De bestuurder kwam er niet meer bij, omdat de batterij van de reservesleutel leeg was.

Opgewekte hond

Agenten die ter plekke kwamen, wisten de autodeur gelukkig te openen. “Toen ze de deur openden, sprong de hond er meteen uit”, vertelt een buurvrouw aan de lokale zender WPBF. “Hij was heel opgewekt.” De auto raakte helaas wel beschadigd en de hond reed ook een brievenbus omver. De eigenaar heeft echter beloofd om de schade te vergoeden.

