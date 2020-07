Met deze bizarre podcast hoef jij je dit weekend niet te vervelen

Weet je soms van gekkigheid niet meer wat je moet doen tijdens deze regenachtige dagen? Niet getreurd. Met deze heerlijke podcast heb je 6 uur vermaak. En geloof ons: die uren vliegen voorbij.

Dus koptelefoon op, ogen dicht en luisteren maar.

Hald mich ens vas

Dit keer gaat het over de podcast De laatste dans. In deze podcast gaat journalist en zanger Frans Pollux op onderzoek uit. Deze Limburger scoorde ooit een hit met het nummer Hald mich ens vas, in Limburgs dialect. Inmiddels staat het nummer al jarenlang in de top 2000 en de uitvaarten top 5 in Limburg. Het is een van de bekendste nummers uit de provincie en wordt door velen grijsgedraaid.

Stamgasten

Zo ook in het café van Resi. In haar kroeg, Resistent, komen dagelijks tientallen stamgasten om te praten, te lachen en de meest persoonlijke verhalen te delen. De mensen die er komen, vormen een grote vriendengroep. Een van die vrienden is Uwe. Deze Duitse man kwam in de jaren 90 naar Roermond, waar Resistent zit. Sindsdien komt hij er bijna dagelijks over de vloer en heeft hij er talloze vrienden gemaakt.

Terminaal

Op en dag roept hij al zijn vrienden op om naar het café te komen voor een belangrijke mededeling. Daar, omringd door zijn geliefde Roermonders, vertelt hij dat hij terminaal is en zal overlijden. Hij zal met een paar dagen vertrekken naar het buitenland en daar zijn laatste weken spenderen. Als afscheid dansen ze op Hald mich ens vas, zijn lievelingsnummer.