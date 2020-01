Bizarre weersvoorspelling in Florida: “Pas op, het regent leguanen!”

Bewoners van Florida hebben deze week een wel heel bijzondere waarschuwing van de National Weather Service van Miami gekregen. In het zuiden van de Verenigde Staten wordt niet alleen gewaarschuwd voor koude temperaturen, maar ook voor vallende leguanen.

“Schrik niet als je leguanen uit de bomen ziet vallen vanavond,” zo tweette het weerinstituut.

De ‘leguanenregen’ zou alles te maken hebben met de lage temperaturen ’s nachts. Leguanen zijn namelijk koudbloedige dieren, waardoor ze omgevingstemperaturen nodig hebben om zich op te warmen. Zodra de temperatuur onder de vijf graden zakt, kunnen ze zich tijdelijk niet meer bewegen. Hierdoor zien ze er dood uit, maar dat zijn ze zeker niet.

Omdat leguanen vooral in bomen slapen is de kans groot dat ze uit de bomen vallen op straat, auto’s of zelfs op mensen. Aangezien een leguaan soms meer dan een meter lang kan worden, is het ook nog eens gevaarlijk om zo’n dier op je hoofd te krijgen. Oppassen geblazen dus voor de bewoners van Florida…

