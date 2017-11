Deze vrijdag is het zover: Black Friday. Wat is die ‘Zwarte Vrijdag” precies en krijg je wel echt goede korting?

Black Friday is een Amerikaanse ‘feestdag’ en valt altijd op de laatste vrijdag van november, de dag na Thanksgiving. De meeste werknemers zijn dan vrij en doen hun eerste kerstaankopen. Op Black Friday geven winkeliers namelijk flinke kortingen op hun producten.

Cyber Monday

Winkels hebben dan de gekste acties en aanbiedingen. De kortingen gelden meestal nog tot en met de maandag erna. Deze maandag wordt ook wel Cyber Monday genoemd.

Hoe voordelig is Black Friday?

Sinds een paar jaar is Black Friday ook een begrip in Nederland. Maar hoe voordelig is Black Friday nou echt? De aanbiedingen op deze koopjesdag zijn substantieel. Kortingen kunnen oplopen tot wel 80 procent. Het doel van de prijsstunts is vooral om de consument te lokken voor de bijvangst: impulsaankopen omdat ze toch al in de winkel zijn.

Kortingstrucs

Veel kortingen zijn echt goed, maar er zijn van die trucs waar we toch intrappen. Bijvoorbeeld: twee identieke broodbakmachines staan naast elkaar. De ene heeft een prijskaartje van 450 euro en de andere kost 225 euro. Iedereen zal het tweede product kopen, met de gedachte dat het een koopje was. Maar 225 euro blijft natuurlijk veel geld.

Wat heb je echt nodig?

Bedenk daarom van tevoren goed wat je echt nodig hebt. Dan kun je prima deals scoren en laat je je niet verleiden tot impulsaankopen.

Op de website Black Friday Nederland zie je welke winkels allemaal meedoen.

