Beginnen de bladeren van je plant te krullen? Dít is de oorzaak

Het kan soms best lastig zijn om kamerplanten in leven te houden. Dan krijgen ze te weinig water, dan weer teveel. Maar wat is er aan de hand als de bladeren beginnen te krullen?

Om achter de oorzaak van krullende bladeren te komen, is het slim om het volgende stappenplan te doorlopen.

De plant kan zijn bladeren bewust opkrullen om zo min mogelijk water te laten verdampen. De kans is dus groot dat-ie te weinig water krijgt en om te overleven z’n bladeren laat krullen. Steek daarom een vinger in de potgrond, zo diep mogelijk. Voelt de grond droog? Dag heeft-ie water nodig. Bladeren kunnen ook gaan hangen of geel worden als-ie dorst heeft.

Een plant kan helaas dezelfde symptomen vertonen als-ie juist té veel water heeft gekregen, aangezien de wortels dan gaan rotten. Dan kan de plant geen water meer opnemen. Check dus altijd de potgrond, ook helemaal onder in de pot.

2. Krijgt je plant teveel licht?

Was de grond licht vochtig? Dan heeft het krullen van de bladeren niet te maken met de hoeveelheid water. Misschien ligt het dan aan het licht. Veel planten kunnen namelijk niet tegen veel zonlicht. Wanneer ze toch teveel licht krijgen, gaan de bladeren opkrullen voor meer schaduw. Probeer in dat geval een schaduwrijker plekje te vinden voor je groene vriend.

3. Heeft de plant last van luizen?

Voelt de plant zich na een paar dagen in de schaduw niet veel beter? Dan heeft-ie misschien last van beestjes. Bladluizen teren op het sap in de bladeren en zuigen dus al het water in de plant op. Je plant is uitgedroogd en dan krijg je hetzelfde resultaat als bij stap 1. Dit keer ligt het alleen niet aan jou, maar aan de insecten. Check even goed of je op de bladeren ongewone vlekjes of zelfs kleine diertjes ziet.

Is dit het geval? Dan heb je last van bladluis op je plant. Zó kom je er weer vanaf.

4. Staat de plant in verkeerde potgrond?

Als dat het allemaal niet is, is het misschien tijd de plant te herpotten. Er kan namelijk iets mis zijn met de potgrond, waardoor de wortels geen water op kunnen nemen. Wellicht is wat verse potgrond de oplossing.

Wat je sowieso in iedere situatie moet doen is de gekrulde bladeren verwijderen. Dat lijkt misschien zonde, maar zo kan je plant zich wel focussen op het gezond houden van de goede bladeren. Anders gaat al z’n kracht en het water naar de gekrulde bladeren, terwijl die het waarschijnlijk toch niet overleven.

Soms kan je plant ook wat extra voeding gebruiken. Plantenkenner Avalon legt uit wanneer je plant deze extra voeding kan gebruiken:

