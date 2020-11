Libelle Legt Uit: dít is de reden dat bladeren verkleuren in de herfst

Een van de fijnste dingen aan de herfst zijn de mooie, warme kleuren. Ieder jaar veranderen de groene bladeren weer naar een palet van rood, geel en oranje. Hoe komt het eigenlijk dat bladeren verkleuren in de herfst?

Bladeren hebben hun groene kleur te danken aan chlorofyl, ook wel bladgroen genoemd. Samen met zonlicht voorziet de stof bomen van energie door middel van fotosynthese. Dit is een proces dat water en zonlicht omzet in voeding voor bomen en bladeren.

Pigmentstoffen

In de herfst is er minder zonlicht, dus er wordt dan automatisch minder chlorofyl aangemaakt. De laatste restjes bladgroen worden dan uit de bladeren getrokken en opgeslagen in de takken. Alleen de pigmentstoffen blijven dan over en dat is de reden dat bladeren verkleuren. De stof caroteen zorgt voor de oranje kleur en het stofje xanthogyl zorgt voor de gele kleur. Deze tinten zijn altijd aanwezig, maar worden pas zichtbaar als er geen bladgroen meer wordt aangemaakt.

Overbodig

Door de kou en het gebrek aan zonlicht is het voor bomen lastiger om voedingsstoffen en water uit de grond op te nemen. De boom stoot daarom de bladeren af, die kosten namelijk te veel energie en zijn overbodig zonder bladgroen.

Bron: LibelleBE. Beeld: iStock