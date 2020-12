Bijzonder: blauwe haai spoelt aan op Nederlands strand

Zaterdagmiddag is er iets bijzonders gebeurd in Ouddorp. Het Reddingsteam Zeedieren kreeg iets na het middagsuur een melding van een blauwe haai op het strand. Een reddingsactie werd ingezet.

Toen de medewerkers van Reddingsteam Zeedieren de melding kregen, zijn ze direct ter plaatse gekomen. Op het strand van Ouddorp troffen zij de blauw haai aan. Gelukkig was deze nog in leven. Omdat een haai niet kan ademen boven water, moest het zo snel mogelijk terug de zee in.

Reddingsactie

Maar ook dat was niet succesvol. Een haai moet namelijk actief zwemmen om te kunnen ademen. En dat lukte niet. Sterker nog, tot drie keer toe bleef de blauwe haai aanspoelen. Het reddingsteam nam contact op met Diergaarde Blijdorp, waar het dier even later naar over is gebracht. Daar kon de haai in een bassin terecht. Inmiddels is de haai daar aangekomen en gaat het goed met de ‘patiënt’. Hij zwemt zelfstandig.