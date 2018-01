Eindelijk: deze week is er een zeldzame blauwe superbloedmaan te zien

Als je eens iets bijzonders wilt zien in de lucht, kijk dan deze week naar de maan.

Want er is een zeldzame superbloedmaan te zien. De NASA noemt het een ‘driedubbel natuurverschijnsel’.

Vol en groot

De bijzondere maan kun je spotten op woensdag 31 januari. Het is een combinatie van een blauwe, super- én een bloedmaan. En daar hebben we even op moeten wachten. Want het is alweer 36 jaar geleden dat we zo’n maan konden zien. Een bloedmaan is er als er een complete maansverduistering is. Het heet een ‘supermaan’ omdat er tegelijkertijd sprake is van een volle maan. En waar dat blauw dan vandaan komt? De naam ‘blauwe maan’ verwijst naar de tweede volle maan in een maand tijd. Dat is ook vrij uniek. Dat zie je gemiddeld elke 2,7 jaar.

#Bonaire . nu: “Super Blue Blood Moon” onze eerste maansverduistering vol verhalen en culturele passie https://t.co/VApwdXWZHU — Bonaire News (@NewsofBonaire) 26 januari 2018

Bron: AD. Beeld: iStock