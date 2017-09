Ze bestaan écht én zijn onlangs gespot: blauwe wespen

Een zwart-gele wesp is al best eng, laat staan wanneer je een blauwe wesp op je af ziet komen.

Toch bestaan ze echt. Ze heten de ‘tarantula hawk wasp’ en komen nu vooral voor in Noord-Amerika.

Apart dieet

Waarom ze zo heten? Ze jagen op tarantula’s; grote spinnen, dus. Ze zijn natuurlijk veel kleiner dan een grote spin maar ze willen ze toch als prooi. Dit krijgen ze voor elkaar door de spin te steken en door het gif in hun angel raken de achtpotige griezels verlamd. Alleen de vrouwtjes kunnen overigens steken – dit omdat zij hun kinderen moeten voeden en dat dus doen door spinnen aan te vallen.

Rustig aan

Gelukkig voor ons: ze zijn voor mensen niet echt gevaarlijk. Ze kunnen uiteraard wel steken, maar doen dat alleen als je ze in het nauw brengt of agressief maakt (net als de ‘gewone wesp’, dus). Wat dan weer wél vervelend is: de steek kan vreselijk pijn doen bij mensen. Volgens insectenkenners doet een steek van deze wesp het meest pijn van alle insectenbeten.

Tarantula hawk #wasp showing a bit more green than blue this morning.

Spider wasp@gbugster pic.twitter.com/M32ZKNyyoK — Patrick Pearce (@watchinthesky) 23 september 2017

Natuurlijk hebben ook de blauwe wespen vijanden. Zoals bijvoorbeeld vleesetende planten:

Zo kruipend over de grond zien ze er met hun metallic-look nog best gaaf uit:

Beautiful metallic blue wasp in the backyard. Was carrying something but couldn’t see what. #ABugsLife pic.twitter.com/LEq1beLXRH — Michael D (@ColdBeerPizza) 13 augustus 2017

