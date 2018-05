Waarom je heel blij moet zijn als je op je trouwdag een spin ziet

Als je gaat trouwen dan maak je je als bruid vooral druk over of het wel mooi weer wordt. En of je jurk wel in de smaak valt.

Toch kun je beter aan spinnen gaan denken, op die trouwdag. Spinnen, brrr, echt? Ja. Het zou namelijk een boel geluk brengen.

Zoeken in alle hoeken

Als je een spin ziet op je bruiloft dan betekent dat voorspoed. Klinkt een beetje gek, maar volgens oude tradities werkt het zo. En als je dan toch bezig bent met die dosis bijgeloof… Trouw dan níet op een zaterdag. Dat brengt dan juist weer wat ongeluk met zich mee.

De beste dag om te trouwen is volgens de traditie de woensdag. Dat staat ook weer voor geluk en blijheid. De dinsdag staat voor een goede gezondheid en trouw je op een maandag? Dan staat er een huwelijk gevuld met veel rijkdom en geld op jullie te wachten. Tja. Het is maar nét waar je in gelooft, natuurlijk. Wij zeggen: zolang je maar echt dol bent op elkaar, dan zit je wel gebakken.

Bron: The Knot. Beeld: iStock