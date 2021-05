De mooiste bliksemfoto’s en donderwolken van Moederdag

Een week voor haar verjaardag – maandag 17 mei – is koningin Máxima (49) gespot in een prachtige, goudkleurige jurk. Ze droeg de jurk tijdens een bezoekje aan Vesting Bourtange in het Groningse vestingdorpje Bourtange.

Onze koningin kleedt zich altijd schitterend, passend bij de gelegenheid. Vandaag was dat een viering van het muziekonderwijs dat 8000 kinderen op verschillende basisscholen in Oost-Groningen structureel gaan krijgen. Máxima maakte dat daar zelf bekend vanmiddag, als erevoorzitter van de stichting Méér muziek in de klas.

Advertentie

Campagne ter ere van verjaardag

Het bezoek van Máxima hoort bij de campagne 50 Dagen Muziek van de stichting, ter gelegenheid van de aanstaande 50ste verjaardag van de koningin. Tijdens het feestelijke bezoekje traden verschillende artiesten uit het noorden van het land op. Onder anderen Elske deWall uit Friesland en Hannah Mae uit Drenthe schitterden op het podium.

Staatsbezoek Ierland

Het is overigens niet de eerste keer dat Máxima deze goudkleurige jurk draagt. De zomer van 2020 droeg ze hem tijdens een staatsbezoek aan Ierland, toen ze samen met koning Willem-Alexander de Ierse president ontmoette.

Bekijk hieronder hoe onze koningin voor de dag kwam in Bourtange:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Goud is niet de enige kleur die Máxima goed staat. Ook met rood weet ze wel raad:

Bron: BrunoPress, RTV Noord.