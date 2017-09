Déze bloem vind je terug in elk Brits koninklijk bruidsboeket

Hoewel het bruidsboeket van Kate Middleton in niets leek op dat van prinses Diana, hebben de boeketten toch één gemeenschappelijke deler.

Sinds halverwege de 19e eeuw, na de bruiloft van koningin Victoria in 1840, is het gebruikelijk voor de Britse royals om een takje mirte in het bruidsboeket te doen. En niet zomaar een twijgje, nee, de mirte wordt geplukt in de inmiddels 170 jaar oude tuin van Victoria.

Niet mee gooien

Voor haar huwelijk met prins Charles koos Diana voor een enorm boeket met onder meer rozen, fresia’s, gardenia’s en klimop. Het ding woog naar horen zeggen meer dan twee kilo. Dan scheelt het toch dat je ‘m niet hoeft te gooien.

Zoete William

Daarmee vergeleken was het boeket van Kate behoorlijk ingetogen. Naast het klassieke takje mirte zaten er lelietjes van dalen in, hyacinten (voor eeuwigdurende liefde, jaja) en… duizendschoon. In het Engels heet die plant namelijk Sweet William.

Ook koninklijk, toch?

Saillant detail: toen Camilla Parker-Bowles in 2011 met prins Charles trouwde, had haar boeket een lentethema. Met lelietjes van dalen, sleutelbloemen en inderdaad, ook mirtetak.

