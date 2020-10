Dit zijn dé bloemen- en plantentrends van het najaar 2020

We zitten dit najaar nog meer thuis én binnen dan het vorige jaar. Hoogste tijd om je huis op te fleuren met de laatste bloemen en plantentrends.

Ons huis is tegenwoordig ook onze werkplek, en juist daarom is het extra belangrijk om van je huis een plek te maken waar je tot rust komt. Wellicht is dat ook de reden dat onze garderobe én ons interieur steeds meer neutraal kleurt. Een trend die ook wel ‘The inner retreat‘ wordt genoemd. Rust en sereniteit staan hierin centraal. Dit zien we ook terug in de bloemen en plantentrends. Denk aan pastelkleurige planten met dromerige vormen. Zo creëer je een oase van rust in huis en beperk je de prikkels waar we zo nu en dan mee omringd worden.

Pastelkleurige bloemen

Zet een bos Gipskruid in verschillende vaasjes op tafel (foto 1). Scoor Cymbidium bij de bloemenwinkel (foto 2). Of trakteer jezelf op een bos Anjers (foto 3). Ook seringen doet het goed in een mooie plantenbak (foto 4).