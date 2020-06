Gek op bloemen? Het is ook goed voor je gezondheid een vers boeket in huis te hebben

Vanaf nu mag je jezelf wel wat vaker op een groot boeket met verse bloemen trakteren. Het zorgt er namelijk niet alleen voor dat je huis en humeur opgevrolijkt worden, want uit recent onderzoek blijkt dat het ook hartstikke goed voor je gezondheid is.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers aan de Amerikaanse Kansas State Universiteit.

Onderzoek

Om te onderzoeken of bloemen meer doen dan je vrolijk maken, werden voor dit onderzoek 90 mensen die een blindedarmoperatie te wachten stond gemonitord. De patiënten werden in 2 verschillende groepen verdeeld, en die groepen werden ook weer in 2 verschillende soorten kamers geplaatst. In de ene kamer stond er een bos bloemen en in de andere kamer niet.