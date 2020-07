Déze 8 bloemen en planten zijn giftig voor honden en katten

Ben je een groot liefhebber van bloemen en planten in huis? Je bent zeker niet de enige. Tegenwoordig is een mooie bos bloemen of stadse jungle niet meer weg te denken in het interieur. Maar wist je dat wanneer je huisdieren hebt, je extra op moet passen met wat je in huis haalt?

Sommige bloemen en planten zijn behoorlijk giftig voor jouw lieftallige viervoeter. Deze bloemen en planten kun je beter niet in huis halen als je een huisdier hebt. Of zet het op een plek waar-ie er zeker niet bij kan.

Ze staan natuurlijk fantastisch in huis, maar als jouw kat graag op tafel springt en nieuwsgierig is naar alles wat nieuw is, kun je deze bloemen beter laten staan. Als honden of katten hieraan eten kunnen ze diarree krijgen, hyperventileren of ervan gaan overgeven.

Narcissen

Gele narcissen zie je vooral in de lente veel voorbij komen, maar ook deze zijn gevaarlijk voor honden en katten. De bloemen zijn erg giftig en kunnen ervoor zorgen dat je hond of kat gaat overgeven en diarree krijgt, maar het kan ook een lage bloeddruk bij je huisdier veroorzaken.

Lelies

De bloemen komen veel voor in een boeket en staan bekend om de heftige geur die hier vanaf komt – veel mensen vinden dit stinken, anderen houden er juist van. Voor honden is er niets aan de hand met deze bloem, maar bij katten kan het nierproblemen veroorzaken.

Hyacinten

Ook hyacinten staan natuurlijk prachtig in een vaas. Maar deze bloemen kun je beter vermijden als je een hond of kat hebt. Het kan misselijkheid en diarree veroorzaken, maar ook depressie en zelfs een tremor.

Hedera helix

Deze klimplant zie je veel in tuinen voorkomen, maar een hoop mensen hebben ‘m ook in huis hangen. Logisch, want hij ziet er hartstikke gezellig uit. Erg handig met huisdieren is-ie niet: wanneer er aan het blad gegeten wordt, is-ie giftig. Dat kan ervoor zorgen dat je hond of kat moet overgeven of diarree krijgt. Het kan huiduitslag en koorts of sufheid veroorzaken.

Hortensia

Staat jouw tuin vol met prachtige hortensia’s? Let dan even op als je hond hierbij in de buurt komt. Voor zowel honden als katten is de plant giftig. Het veroorzaakt onder andere misselijkheid en diarree.

Rhododendron

De prachtige struik met gekleurde bloemen is ook eentje om in de gaten te houden wanneer je huisdieren hebt. Wanneer je hond of kat van deze struik eet, kan-ie onwel worden. Dat uit zich in diarree, overgeven of suf zijn.

Dieffenbachia

Deze gezellige kamerplant ziet er leuk uit, maar is niet geschikt voor een woning met huisdieren. Zelfs voor kleine kinderen kan deze plant gevaarlijk zijn. De bladeren bevatten kristallen in de cellen, en wanneer de hond of kat deze binnenkrijgt, kan dat een brandend gevoel geven en zelfs zwellingen veroorzaken.

