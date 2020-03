Déze kleurrijke bloemen en planten bloeien al in maart

Het is pas maart, maar toch kun je nú al genieten van een vrolijk uitziende tuin vol kleurrijke bloemen. Zodra de zon schijnt is het namelijk al prima vertoeven uit de wind in de tuin. Weet je niet welke planten je kunt planten of welke al bloeien in maart? Doe dan je voordeel met dit fijne overzicht.

Dit zijn de 5 populairste planten en bloemen die bloeien in maart.

Het ziet er schattig uit en geeft direct kleur aan je tuin: het kleine Blauwe druifje. Het bloeit al in maart en kan zowel binnen als buiten geplant worden. In de grond, maar ook gewoon op het terras in potten. De druifhyacint heeft wel veel licht nodig, dus let daarop bij het planten ervan.

Hyacint

Ook de hyacint is een goede kleurmaker voor in de tuin in maart. Ze zijn een feestje om naar te kijken en verkrijgbaar in allerlei verschillende kleuren, zoals blauw, wit, roze, rode en violet. Deze bloemen moeten al wel in begin oktober geplant worden om er in maart van te kunnen genieten. Maar als je dat gedaan hebt, kun je daar in de vroege lente dus volop van genieten.

Kleine maagdenpalm

Deze sterkte, wintergroene vaste plant bloeit ook nog prachtig in maart. Het is een goede bodembedekker die het beste bloeit op zonnige of schaduwrijke plekken. De maagdenpalm overleeft de winter zonder kleerscheuren, mits ze op een normale tot vruchtbare tuingrond zijn geplant. De plant wordt zo’n 20 centimeter hoog en is mooi paars van kleur.

Tulp

Vanzelfsprekend hoort de tulp ook in het lijstje thuis. Ze zijn er in allerlei verschillende kleuren en zelfs maten. Van knalrood, tot geel en zelfs paars; de tulp bestaat er in veel uitvoeringen. Het beste is om de tulp ieder jaar opnieuw te planten en ze telkens op een nieuwe plek neer te zetten. Wil je ze toch overhouden? Laat dan het loof op een natuurlijke wijze afsterven en vergeet de tulpen ook niet te bemesten.

Schoenlappersplant

De schoenlappersplant komt tot bloei in de lente. De groene bladeren krijgen dan prachtige roze bloemen, die al in maart uit kunnen komen. Na de winter is het belangrijk om de bruine, lelijke bladeren te verwijderen zodat de plant er weer fris uitziet. Hoge eisen aan grond en standplaats heeft hij niet. Maar de schoenlappersplant komt het beste tot bloei in de halfschaduw op een vochtige grond.

Bron: Tuinadvies. Beeld: iStock