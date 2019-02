Déze speciale bloempot zorgt ervoor dat je kamerplanten nóóit meer doodgaan

Heb je geen groene vingers en vind je het heel moeilijk om kamerplanten (zélfs cactussen) in leven te houden? Dan is deze speciale bloempot echt iets voor jou.

De Catalaanse design studio Nima Barcelona heeft namelijk dé oplossing om het doodgaan van planten tegen te gaan. Dit bedrijf ontwierp namelijk een bloempot die ervoor zorgt dat je planten niet constant aandacht nodig hebben.

Zuurstof

De bloempot wordt ook wel ‘de Carmen-bloempot’ genoemd en heeft een ingebouwd waterirrigatie-systeem. De plant is hierdoor altijd in contact met water, maar niet te veel om te verdrinken. Ook krijgen de wortels dankzij deze pot genoeg zuurstof.

Watertank

De pot bestaat namelijk uit twee delen. Het onderste gedeelte is een watertank. Daar kun je voor ongeveer 3 weken water in opslaan. Hierdoor is het dus ideaal voor mensen die vergeten hun plant water te geven of mocht je bijvoorbeeld een paar weken op vakantie zijn. Bovendien ziet de pot er ook nog eens heel hip uit.

Bron: Elle.com. Beeld: iStock