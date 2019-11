Deze presentator presenteert het prachtige natuurconcert: Blue Planet II

In maart 2020 gaat het prachtige natuurconcert Blue Planet II van start. Niemand minder dan Art Rooijakkers zal dit spektakel presenteren.

Blue Planet II is de meest recente serie uit de reeks natuurdocumentaires van de BBC. In het najaar van 2017 was de serie te zien bij de Nederlandse Publieke Omroep en trok meteen bij de eerste aflevering meer dan 1 miljoen kijkers. Deze prachtige serie wist verschillende prijzen binnen te slepen.

Advertentie

80-koppig symfonieorkest

Op 15 maart 2020 strijkt een 80-koppig symfonieorkest neer in Ziggo Dome om de soundtrack van de BBC-natuurserie live te spelen. Terwijl je wordt mee gevoerd door de muziek, zal op de achtergrond de beelden van de serie te zien zijn. Art Rooijakkers vertelt tijdens deze avond het verhaal bij de meest prachtige onderwaterbeelden.

Klinkt dit je als muziek in de oren? Dan moet je hiervoor absoluut een kaartje bemachtigen:

Blue Planet II Live in Concert vanaf €44,- Bestel snel

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Televizier. Beeld: ANP