Dit is het mooiste uitje deze winter voor de natuurliefhebber

Wie kent ze niet: de natuurdocumentaires van de BBC met de fijne voice-over en de bewonderenswaardige beelden van de natuur. Goed nieuws, want je kunt deze ervaring op 15 maart ook live meemaken met de nieuwe show Blue Planet II – live in concert.

In de Ziggo Dome wordt de film afgespeeld onder begeleiding van een 80-koppig symfonieorkest.

Onderwaterwereld verkennen

De filmploeg is op expeditie gegaan met als doel het mysterieuze onderwaterleven vastleggen op een nooit eerder vertoonde manier. Maar liefst 125 expedities en 600 duik-uren in 39 landen heeft het gekost om deze film te maken. Dit allemaal om het leven boven- en onder water zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Wetenschap

Naast de film gaven de opnames onderzoekers de kans om onontdekte diersoorten te observeren. Hierdoor heeft de documentaireserie ook een bijdrage geleverd aan de wetenschap.

Succes

Blue Planet II is de meest recente serie uit de reeks natuurdocumentaires van de BBC. In het najaar van 2017 was de serie te zien op tv en trok het natuurspektakel meteen bij de eerste aflevering meer dan 1 miljoen kijkers. Als je dat gemist hebt, dan heb je nu nog de kans om dat dubbel en dwars in te halen.

