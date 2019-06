Oeps: flinke blunder gemaakt bij versturen NL-Alert

Maandagmiddag was er in heel Nederland sprake van een telefoonstoring. Onder meer noodnummer 112 was daardoor lange tijd niet bereikbaar. Er werd een NL-Alert naar alle mobiele nummers verstuurd, maar dáár is een flinke fout gemaakt.

Verkeerde nummer

Degene die het bericht heeft verstuurd, zal ongetwijfeld flink op zijn of haar kop gekregen hebben. Omdat 112 niet bereikbaar was, werd via een NL-Alert een alternatief telefoonnummer doorgegeven. Maar degene die namens NL-Alert die telefoonnummers moest verspreiden die wél bereikbaar waren, beging een grote fout. Het 06-nummer waar mensen een WhatsApp-bericht naartoe konden sturen, bleek namelijk het telefoonnummer van de tiplijn van de Telegraaf te zijn.

Deze #storing is van epische proporties nu het whatsapp nummer van de @telegraaf in de NLalert is verspreid. pic.twitter.com/LixOdgYJJL — Jasper Nugteren (@Jnugteren) June 24, 2019

Doorgeven

De krant bevestigde dat nieuws en riep mensen op om telefoonnummer 06-13650952 vooral níet te gebruiken in noodsituaties. De Telegraaf staat in nauw contact met de politie en geeft de belangrijkste berichten aan de hulpdiensten door. Vervolgens heeft NL-Alert een nieuw bericht verstuurd met daarin wél het juiste nummer.

Pittige evaluatie

Maandagavond was de storing verholpen en was ook het noodnummer weer bereikbaar. KPN kan nog niets zeggen over de oorzaak van de storing. “We hebben met man en macht gewerkt aan een oplossing. Maar vanzelfsprekend hoort hier een pittige evaluatie bij”, laat een woordvoerder van KPN weten.

