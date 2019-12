Win: 5x het ontroerende boek 'Michael' geschreven door Menno Kalmann

We beginnen december goed en mogen 5x de roman Michael weggeven. Michael vertelt het verhaal van 2 Joodse families tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De families worden door het lot verbonden en gaan weer uiteen. Door een bizar toeval worden zij later wederom met elkaar verbonden in de persoon van het jongetje Michael. Een jongetje dat niet naar Auschwitz gaat maar naar Haifa waar hij, nu bijna 80, nog steeds woont.

|Michael

Het was de bedoeling dat hij als peutertje samen met zijn moeder en grootvader vergast zou worden in Auschwitz. In kamp Westerbork wordt hij echter ziek, wellicht tyfus, en mag dus volgens Nazi-reglement niet op transport gesteld worden. Hij ontspringt de gruwelijke dans. Aanvankelijk is dat tijdelijk omdat zijn dodelijke reis alsnog kan beginnen wanneer hij aansterkt. Door een historische gebeurtenis zal zijn weg niet naar de gaskamer maar via Bergen- Belsen naar een kibboets leiden.

