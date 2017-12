Dit zijn de beste boeken om deze kerstvakantie in te verdwijnen

De kerstvakantie is bij uitstek het moment om met een boek en een kop thee op de bank weg te kruipen. Dít zijn de boeken die je dan het beste kunt pakken.

Wie wil lachen deze kerst…

Je kunt natuurlijk de televisie aanzetten en de belevenissen van Hendrik Groen en de Omanido (de Oud-maar-niet-doodclub) bekijken op het scherm. Pluspunten van de Nederlandse serie: André van Duin, Kees Hulst én Olga Zuiderhoek spelen de hoofdrollen, om maar 3 geweldige namen te noemen. Maar wat nóg leuker is: de boeken lezen, want die zijn (ook) om te smullen. “Ik hou ook het komend jaar niet van bejaarden. Dat geschuifel achter die rollators, dat misplaatste ongeduld, dat eeuwige klagen, die koekjes bij de thee, dat zuchten en steunen. Ik ben zelf 83¼ jaar.”

Het verhaal: Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en niet van plan zich eronder te laten krijgen. Waarom zou het leven alleen nog maar moeten bestaan uit koffie drinken achter de geraniums en wachten op het einde? In korte, openhartige dagboekfragmenten laat hij je een jaar lang meeleven met alle ups en downs in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord.

Wie op andere gedachten gebracht wil worden deze kerst…

De moeder aller vragen van Rebecca Solnit is een waardig opvolger van Mannen leggen me altijd alles uit. Met haar glasheldere inzichten toont Solnit zich een van de belangrijkste activistische schrijvers van deze tijd, althans volgens het boekenpanel van De Wereld Draait Door, en zij kunnen het weten.

Het ‘verhaal’: Het boek bevat meerdere essays over de vele misvattingen die diep in onze cultuur geworteld zijn. Het titelessay verwijst bijvoorbeeld naar de vraag die een journalist aan Solnit stelde tijdens een lezing over Virginia Woolf. Waarom bleef Woolf kinderloos? Solnit moest deze vraag zelf ook meermaals beantwoorden. Hoe vaak zou die vraag aan een mannelijke auteur worden gesteld?

Wie op het puntje van z’n stoel wil zitten deze kerst…

Het kan je haast niet ontgaan zijn: de nieuwe Dan Brown is uit. Een van de populairste thrillerschrijvers ter wereld heeft voor het eerst in 4 jaar weer een nieuw boek geschreven: Oorsprong. En het is een echte Dan Brown-classic ook nog.

Het verhaal: In Oorsprong speelt Robert Langdon opnieuw de hoofdrol. Ditmaal is het verhaal echter gesitueerd in Spanje – Madrid, Barcelona, Sevilla en Bilbao, de stad van het Guggenheim Museum. Wat nog beter werkt dan dat wij vertellen waar het over gaat, is zelf uitvinden wat je ervan vindt: lees hier het hele eerste hoofdstuk.



Wie wel wat familieliefde kan gebruiken deze kerst…

“Als we iets hebben geleerd van de bijna 1000 e-mails en de duizenden andere reacties op de stukjes”, vertelt Willem ontroerd over de berichten op zijn boek: “is het over het verborgen leed van anderen, over mensen die ook een kind met beperkingen hebben. Ze vinden er troost en steun in, of willen hun verhaal kwijt. Ze hebben het moeilijk of zijn juist dapper. Ze hebben geen podium om erover te schrijven, ze zijn gek geworden van de bureaucratie of van hun lot.”

Het verhaal: Samuel is 16 jaar oud en de middelste van de 3 zonen van Willem Vissers en zijn vrouw Bernique. Samuel is geboren met het zeldzame Kleefstra-syndroom en meervoudig gehandicapt. Zijn vader Willem schrijft op openhartige, vaak ontroerende en soms ook geestige wijze over het reilen en zeilen binnen zijn gezin, dat vaak draait om de zorg voor zijn zoon.

Wie wil zwijmelen deze kerst…

Volgend jaar april verschijnt de nieuwe Marian Keyes in het Nederlands, maar voor wie niet kan wachten: de allerbeste feel good roman die je deze kerst kunt lezen kun je ook vast in het Engels bestellen. In het romantische The Break (die komende lente in vertaling ‘Nu even niet‘ gaat heten) speelt Kerstmis een hoofdrol.

Het verhaal: Amy’s man Hugh wil een pauze. Hij zegt dat hij niet bij haar weg wil; hij houdt nog steeds van haar. Hij wil alleen een pauze, van hun huwelijk, van hun kinderen, van hun leven samen. Hij wil zes maanden weg, helemaal weg, naar Zuidoost-Azië. Hun pauze hoeft niet tot een breuk te leiden… Maar in een half jaar kan er veel gebeuren, aan beide kanten van de wereld. Als Hugh terugkomt, is hij dan nog dezelfde man? En is Amy nog dezelfde vrouw? Want, als híj een pauze neemt van zijn huwelijk, dan doet zíj dat ook. Liever geen Engels of wachten tot april? Van dezelfde schrijfster is De andere kant van het verhaal ook een goede keuze.

