Déze boeken maken kans om boek van het jaar te worden

Of je nou elke week wel een boek leest of alleen op vakantie aan een boek begint, iedereen heeft een favoriet boek. Maar er is maar één boek dat boek van het jaar kan worden.

Als sinds 1987 wordt elk jaar de (NS) Publieksprijs voor het Nederlandse Boek uitgereikt. Vorig jaar won het boek ‘Pogingen iets van het leven te maken’ van Hendrik Groen de prijs en het jaar daarvoor ging de prijs naar ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk.

Genomineerden

Vanavond werden in ‘De Wereld Draait Door’ de genomineerden bekend gemaakt. Dit jaar maken de volgende boeken kans op deze publieksprijs:

De Levens van Jan Six – Geert Mak

Huidpijn – Saskia Noort

De Wereld Volgens Gijp – Michel van Egmond

Judas – Astrid Holleeder

Mijn verhaal – Johan Cruijff

Thomas Dekker – mijn gevecht – Thijs Zonneveld

Staat jouw favoriete boek in het lijstje? Je kunt vanaf nu stemmen via de website.

