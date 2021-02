Door de opmars van het coronavirus leest de gemiddelde mens meer. Veel meer, zelfs. Uit onderzoek blijkt dat we door het vele thuiszitten maar liefst 35% meer boeken lezen dan toen de wereld nog normaal was. Hoe ruim je al dat nieuwe leesvoer op?

We zetten mooiste, handigste én stijlvolste manieren voor je op een rij. Want boeken kunnen prima dienen als decoratie!

Net als sommige mensen hun kleding op kleur hangen, kun je deze stijlregel ook doorvoeren in je boekenkast. Zo wordt de kast een plaatje om naar te kijken. Het enige nadeel is dat ze qua grootte nogal kunnen verschillen, maar een vrolijke regenboogkast is zonder twijfel een eyecatcher in je interieur.

Kinderboeken

Kinderboeken zijn vaak verschillend van formaat, van grote prentenboeken tot kleine boekjes. Dat oogt al snel rommelig, waardoor je ze het liefst níet in het zicht wilt opbergen. Ook plaats je ze het liefst op ooghoogte van je (klein)kind, zodat zij ze zelf kunnen pakken. De oplossing: maak er plaats voor in de kledingkast. Zo zijn ze onzichtbaar wanneer je de kastdeur dichtdoet, en kunnen de kids er wel zelf bij.

Favorieten gebundeld

De kans is groot dat je een favoriet boek hebt – of twee. Of er is een stapel boeken die je nog wilt lezen, en dus niet zomaar in de kast wilt zetten. Want op die manier verlies je ze uit het oog, waardoor ze al snel in de vergetelheid raken. Maak in dat geval een plek waar je al jouw favorieten of nog te lezen boeken bundelt, op een stijlvolle manier.

Je eigen museum

Boeken zijn niet alleen leuk, maar ook mooi om te zien! Je kunt ze daarom prima als decoratie gebruiken in een open kast of stellage in de woonkamer. Wissel ze af met beeldjes, bloemen, kaarsen en posters, en stapel ze op verschillende manieren op.

Je mooiste koffietafelboeken mogen ook niet ontbreken. Van deze boeken kun je de kaft laten zien door ze rechtop neer te zetten. Dat maakt een speels, uniek en toch georganiseerd geheel.

Knusse hoekjes

Een ruimte kun je persoonlijk maken door kleine, knusse hoekjes te maken. Zo breek je de ruimte op en kun je persoonlijke items tentoonstellen. Ook je lievelingsboeken dus.

Plaats ze op een krukje met wat bloemen voor een simpel stilleven, of rangschik er bijvoorbeeld een paar onder je tv-meubel. Je kunt er alle kanten mee op!

Zó vaak zou je moeten opruimen om je huis netjes te houden:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Pure Wow. Beeld: Getty