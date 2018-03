We kennen kleine eieren, middelgrote eieren en grote eieren, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Zo’n groot exemplaar als deze boer vond bij zijn kippen, hadden wij nog niet eerder gezien.

Een Australische boer in Queensland deed wel een heel bijzondere ontdekking in zijn schuur. Hij vond een abnormaal groot ei bij zijn kippen, maar de inhoud verbaasde hem nog veel meer dan de grootte. In het ei zat namelijk geen kuiken, maar nog een ander heel ei.

Ei in een ei

Dit schijnt vaker voor te komen en volgens Countryliving heeft dit fenomeen zelfs een naam: ‘counter-peristalsis contraction’. Dit betekent dat het ei zich voortijdig naar de ‘opening’ beweegt, maar voordat het gelegd wordt, gaat het terug in het voortplantingssysteem van de kip. Daardoor vormt zich opnieuw een eitje rondom het bestaande ei. Het komt dus vaker voor, maar meestal komt het niet zover dat de eieren ook echt samen gelegd worden. Het resultaat ziet er dan ook spectaculair uit:



Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: Facebook.

Van alle voedingswaren die we in de voorraadkast hebben, zijn eieren misschien wel de meest veelzijdige. Daarom wijdden we er een heel kookboek aan! Ideaal voor het paasontbijt, de paasbrunch en het paaldiner.

