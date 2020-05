Nieuw op Libelle TV: boer Tom gaat vloggen en deelt handige tips uit eigen tuin

Libelle TV heeft een nieuwe vlogger: niemand minder dan boer Tom! Heel Nederland leefde mee toen Tom Groot in Boer zoekt vrouw op zoek ging naar de liefde. Voor ons gaat hij wekelijks vloggen en deelt hij handige tips uit eigen tuin.

Voor velen is tulpenkweker Tom Groot een bekend gezicht. In 2014 deed hij mee aan Boer zoekt vrouw. Vlak daarna ontmoette hij Marieke (35), gewoon in Schagen. Nu zijn de bollenboer en de lerares domweg gelukkig in West-Friesland met baby Moos. In de maanden dat de tulpenteelt stilligt, werkt Tom als hovenier. Ook schreef hij onlangs het boek Tuinieren met Tom met hierin 25 onmisbare tuintips.

Advertentie

Tom heeft zijn groene vingers van z’n vader en opa, die beiden boer waren. Van hen leerde hij de natuur lief te hebben. Ook zijn moeder nam hem als kind mee de tuin in om te helpen bij het plukken van de boontjes uit de moestuin. Zijn vader liet hem bovendien zien dat je alles zelf kunt maken van oude bouwmaterialen. Tijdens zijn schooltijd kwam Tom erachter dat hij over groene vingers beschikte. Hij koos binnen zijn opleiding voor de richting bollenteelt en broeierij. Als hij tijdens een stage in Canada bij de kneepjes van het vak leert, is zijn liefde voor het buitenleven en de bloementeelt geboren.

Tuinieren met boer Tom

Boer Tom deelt elke dinsdag handige tips uit eigen tuin met ons. Hij laat je zien hoe je ervoor zorgt dat je tuin het hele jaar in bloei staat, hoe je een wilde border aanlegt, zelf een hangend kruidenrek maakt en nog veel meer.

In zijn eerste vlog geeft hij ons dé tip waardoor hortensia’s prachtig gaan bloeien:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.