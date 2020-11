Het leek er even op dat we door corona nog heel lang moesten wachten op nieuwe afleveringen van Boer zoekt vrouw, maar nu keert Yvon onverwachts tóch eerder terug op televisie met de boeren.

Boer zoekt vrouw komt dit jaar met een kerstspecial die op Eerste Kerstdag wordt uitgezonden. In deze special praat Yvon bij met de boeren van dit seizoen.

Boer Bastiaan en Milou (nog steeds een gelukkig stel) komen vertellen hoe het met ze gaat, we krijgen beelden te zien van Yvon en boer Jan die op zijn zorgboerderij bijpraten over zijn break-up met Nienke en we krijgen natuurlijk ook te horen hoe het gaat met de boeren die online werden gevolgd tijdens hun zoektocht naar de liefde. En hoe is het met Annemiek, Geert en Geert-Jan, die alleen naar de reünie kwamen? Zijn zij nog steeds alleen?

Boer zoekt vrouw op afstand

In de aankondiging vertelt Yvon: “Wat zouden we allemaal graag deze kerst dichter bij elkaar zijn. Zorgeloos en vrij samen genieten bij een vuurtje of aan een lange tafel. Het enige wat we kunnen doen is ons richten op wat er nu wél kan. Voor Boer zoekt vrouw betekent dat dat we kunnen terugkijken op een bewogen jaar. We duiken weer even de logeerweken in toen van corona nog geen sprake was en kijken, weliswaar op afstand, samen onder de boom naar hoe het nu met onze boeren gaat.”

De kerstspecial is vrijdag 25 december om 21.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

