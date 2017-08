'Mogelijk binnenkort 400 euro boete voor loslopende katten'

In Tilburg wordt momenteel een nieuwe regel geopperd. Zo wil lokale politicus Hans Smolders dat het verboden wordt om je kat overal te laten poepen.

De politicus pleit voor deze nieuwe gang van zaken voor zijn lokale partij; Lijst Smolders.

Uitlaten

Hij wil dat iedere eigenaar 400 euro boete krijgt als zijn of haar kat losloopt of in de tuin van een ander poept. Volgens Hans ‘mogen de katten wel gewoon in hun eigen tuin lopen, maar buiten de tuin moeten ze worden aangelijnd’.

Reactie

Hans: “De eigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van de kat”, vertelt Smolders. “Als de kat door de wijk scharrelt, heeft de eigenaar geen grip meer op zijn huisdier. Als ze dan toch loslopen, en zelfs poepen, dan moet er maar een flinke boete gegeven worden”. Er wordt al reageert op de uitspraken van Hans. Zo laat een dierenexpert weten dat het ‘onnatuurlijk is voor veel katten om niet buiten los te kunnen lopen’. Sommige katten kunnen ook erg in paniek raken als ze aan een lijntje moeten lopen.

Doel

Maar Hans maakt zich vooralsnog geen zorgen. “De meesten zijn het met me eens, maar er zijn ook zeker mensen die het belachelijk vinden. Ik denk dat deze mensen zich juist aangesproken voelen, omdat zij hun katten waarschijnlijk rond laten lopen en laten poepen in de tuin van de buren. Het belangrijkste doel van mijn plan is dat de katteneigenaren verantwoordelijk worden voor hun huisdier, en dat op deze manier de sfeer in de wijken gezelliger wordt”. Of zijn plan daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden, is niet bekend.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock