'The Bold and The Beautiful classics' plotseling niet meer te zien en fans zijn teleurgesteld

Trouwe fans van ‘The Bold’ balen ontzettend: plotseling kunnen ze niet meer genieten van de levens van Eric Forrester en Brooke Logan.

Want RTL heeft besloten dat de afleveringen van de soap niet meer worden uitgezonden.

Abrupt gestopt

RTL startte enthousiast met het uitzenden van de eerste 10 afleveringen, vanwege het 30-jarig bestaan van de soap. Op verzoek van de kijkers werden er meer afleveringen van het eerste uur uitgezonden op RTL. Uiteindelijk zelfs 7 maanden lang. “Maar omdat we per 1 januari gestart zijn met McLeod’s Daughters (een andere televisieserie) is The Bold and The Beautiful The Beginning gestopt.” Dat moment kwam voor veel fans onverwacht: ze zaten middenin een spannende verhaallijn. De reguliere uitzendingen van ‘The Bold’ zijn wel gewoon te zien, benadrukt een woordvoerder.

Alsjeblieft

Maar daar hebben fans geen boodschap aan. Ze willen óók de oude afleveringen kunnen kijken. Daarom is er een online petitie gestart. Inmiddels is deze al meer dan duizend keer ondertekend. Fans hopen dat de soap hierdoor weer terugkeert op televisie. Maar RTL lijkt tot nu toe nog geen medelijden te hebben met de trouwe kijkers. En de timing vindt RTL ook niet gek. “Het verhaal loopt constant door, dus een goed moment om ermee te stoppen was er sowieso niet”, zegt een woordvoerder. ‘The Bold’ is een van de best bekeken soaps ooit gemaakt.

In 2014 was de cast in Amsterdam. Bradley Bell, Scott Clifton, Ashleigh Brewer, Kim Matula, John McCook, Heather Tom, Thorsten Kaye, Hunter Tylo, Darin Brooks en Kelly Kruger op een rijtje:

Bron: AD. Beeld: ANP