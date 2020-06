Voor déze boodschappen moet je nu ineens meer betalen

Dat de prijzen in de supermarkt zijn gestegen, is je vast niet ontgaan. Supermarkten zijn het afgelopen jaar flink wat duurder geworden. Uit een analyse van RTL Nieuws blijkt dat maar liefst 500 verschillende soorten producten in prijs zijn gestegen.

De nieuwssite verzamelde de prijzen van ruim 90.000 verschillende producten in 11 verschillende supermarkten tussen januari en nu.

Producten die duurder zijn geworden

En wat blijkt? Het merendeel van de producten is duurder geworden. Zo betaal je voor een bloemkool 16 procent meer, voor knoflook 8 procent meer en voor bier 3 procent meer. En ook courgettes zijn flink duurder geworden: de prijs hiervan is namelijk met 15 procent gestegen, net als grapefruits die nu 14 procent duurder zijn. Paksoi en venkel en mandarijnen zijn met 13 procent gestegen.

Prijzige aardappelen

Ook aardappelen zijn duurder geworden: de prijs hiervan is namelijk met 5 procent gestegen. Dit klinkt misschien vreemd, omdat veel boeren door de coronacrisis juist met een overschot zaten. Retaildeskundige Paul Moers heeft hier echter een verklaring voor: “Supermarkten kopen aardappelen in langetermijncontracten. Daardoor profiteren ze niet van het overschot. Maar het levert wel gekke beelden op, want er zijn bergen aardappelen over.”

Seizoensproducten

Overigens is het van sommige boodschappen niet zo gek dat de prijs schommelt. Seizoensspecifieke producten zoals aardbeien en sla zijn altijd goedkoper in de zomer dan in de winter. En omdat de vraag naar ijs en andere zomerse producten nu veel hoger is dan in januari stijgt ook de prijs hiervan.

Producten die juist goedkoper zijn geworden

Wil je graag een beetje op de kleintjes letten? Dan kun je het beste komkommers en bladsla kopen. Deze zijn namelijk flink goedkoper geworden. Ook de prijs van cassis, afwasmiddel en gevulde koeken is aanzienlijk gedaald.

Moers verwacht dat de komende tijd de prijzen van producten sowieso eerder zullen dalen dan stijgen: “De horeca komt nog niet volledig op gang, waardoor ze minder versproducten afnemen. Waar moeten de boeren met hun spullen heen? Dat zou op termijn wel een effect kunnen hebben in de supermarkt.”

Gezinsvlogger Doortje laat in deze video zien hoe je de kosten van je wekelijkse boodschappen kunt halveren:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock