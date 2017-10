Zó vies blijkt een boodschappentas volgens onderzoek echt te zijn

Sinds we in Nederland moeten betalen voor een plastic tasje in winkels nemen veel meer mensen zelf een (opvouwbare) boodschappentas mee. Maar dat heeft ook nadelen.

Wanneer je zo’n tas namelijk te lang gebruikt zonder deze te vervangen of wassen, kan die tas weleens de oorzaak worden van een griepje. Uit onderzoek van de Universiteit van Arizona blijkt namelijk dat er in zo’n tas heel veel bacteriën leven en je daardoor zelfs ziek kunt worden. Om het verhaal nog iets viezer te maken, wilden de onderzoekers ook zien wat er gebeurt als er wat vocht van vlees in de tas lekt en dat vervolgens 2 uur in een auto staat. En wat bleek: na die 2 uur was het gehalte bacteriën in de tas 10 keer zo hoog.

Aparte tassen

Met dit onderzoek willen de wetenschappers niet zeggen dat je geen tasjes moet hergebruiken, maar wel dat we er iets zorgvuldiger mee om moeten gaan. Dat betekent niet alleen dat we de tasjes vaker moeten wassen of vervangen, maar ook dat we geen vlees en groenten in één tasje mee naar huis moeten nemen, maar een apart tasje moeten kopen voor vlees, groenten en andere boodschappen. En dat allemaal om het een beetje fris te houden.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: ANP.