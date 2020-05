Dit is waarom je écht een boom in je tuin moet zetten

Ben je gezegend met een tuin? Dan mag je jezelf gelukkig prijzen, al helemaal in gekke coronatijden als deze. Naast bloemen en planten is het een goed idee om er een boom in te zetten. Want dat extra beetje groen ziet er niet alleen mooi uit, maar heeft ook nog eens allerlei verrassende voordelen.

Wij zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

Schaduw

Naast dat het er natuurlijk gewoon heel mooi uitziet, is een boom in je tuin meer dan een feest voor het oog. Het zorgt er namelijk voor dat je schaduw in je tuin hebt, wat niet verkeerd is wanneer de zon hard schijnt. Ook beschermt een tuin tegen andere heftige weersinvloeden, aangezien een hoge boom harde wind kan breken. Dit zorgt ervoor dat je woning beschermt blijft – mits de boom in de buurt van je woning staat, natuurlijk.

Schone lucht

Bomen reinigen de lucht en zorgen voor meer zuurstof in je omgeving. En dat is geen overbodige luxe, al helemaal niet wanneer je in een drukke stad woont. Bomen absorberen namelijk geuren en vervuilende gassen, en filteren deeltjes uit de lucht door ze op hun bladeren en schors te vangen. Hierdoor zal de lucht die je inademt een stuk schoner en frisser zijn.

Diertjes

Daarnaast kun je de bladeren van bomen ook nog eens gebruiken voor compost. Wanneer de bladeren in de herfstperiode vallen, kunnen ze da basis vormen voor compost. Ook kunnen de gevallen bladeren dienen als hele mooie schuilplaatsen voor kleine dieren, zoals egels.

Snellere verkoop

Nog een grappig feitje: wil jij je huis verkopen? Dan kun je de kans op een snelle verkoop vergroten door een boom in je tuin te planten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat huizen met bomen op het perceel aanzienlijk sneller verkopen, dan huizen zonder boom in de tuin.

