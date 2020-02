Boos, verdrietig, bang? Deze tip zorgt ervoor dat je direct kalmeert

Je kunt een potje mediteren of een rondje hardlopen, maar als je om wat voor reden dan ook even niet goed in je vel zit, kun je het ook gewoon van je afschrijven.

Die truc helpt als je boos, gefrustreerd, onrustig of verdrietig bent of het gevoel hebt dat je een beetje vastzit.

De vrije loop

Want soms voel je wel dat je niet in opperbest humeur bent, maar kun je niet zo goed achterhalen waar dat unheimische gevoel vandaan komt. De oplossing: schrijven. Pak een schrift en ga aan de slag. Zorg ervoor dat je alleen bent, dat het stil is en dat je niet wordt afgeleid door je telefoon. Zo kun je je gedachtes ongestoord de vrije loop laten. En: zet een timer op 12 minuten.

Dat betekent 12 minuten alles optekenen wat in je opkomt. Bedenk dat je er niet een literatuurprijs voor hoeft te winnen en laat ook ’t kofschip voor wat het is. Het gaat erom dat je je gevoelens op papier zet. Ga dan ook niet na afloop kritisch je eigen hersenspinsels bestuderen. Nee: in plaats daarvan zet je je krabbels in de hens.

Transformerend en zuiverend

Ja, echt, in vuur en vlam ermee. Nou nou, denk je nu, moet daar nou echt vuur bij komen kijken? Wat is er mis met de ouderwets papierversnipperaar? Volgens schrijver Habib Sadeghi van het boek The Clarity Clenase is dat echter essentieel. Volgens hem werkt vuur ‘transformerend en zuiverend’. Vuur neutraliseert de negatieve energie door de chemische samenstelling die papier in as verandert.

Maak er een ritueel van en doe dit 5 dagen achter elkaar. Volgens Habib zul je zien dat je je aan het eind van de rit een stuk opgeluchter voelt. En vind je de boel in lichterlaaie zetten echt niet zo’n strak plan? Dan is je emoties op papier desalniettemin een goed idee.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock