5 tips waardoor jouw bos bloemen langer mooi blijft

Jouw huis is altijd keurig. Zelfs nu je al maanden vanuit huis werkt, ziet je bureau er georganiseerd uit, en datzelfde geldt voor je kledingkast én agenda. Je mist nooit een afspraak en bent een waar organisatietalent. Klinkt dit herkenbaar? Dan ben je vast een van deze sterrenbeelden.

Want ja, de sterren blijken wel degelijk invloed te hebben in hoe netjes jij bent – of niet.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Maagden staan erom bekend echte planners te zijn en niets aan het toeval over te laten. Ze denken vooruit, letten op details, houden van orde in hun leven en putten energie uit dingen organiseren. Je zou het control freaks kunnen noemen, maar georganiseerd is dit sterrenbeeld zonder twijfel.

Maagden helpen anderen dan ook graag om hun leven net zo soepeltjes te laten verlopen als dat van henzelf. Ze kunnen zich nog weleens wegcijferen door hun dienstbare karakter, maar een ding is zeker: een chaos tref je in het leven van de Maagd niet snel aan.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Datzelfde geldt voor Steenbokken. Ook dit sterrenbeeld kennen we als gestructureerde mensen, waarbij het leven vooral om efficiëntie draait. Voor de Steenbok is het erg belangrijk dat er doelen gesteld en behaald worden, en daar is een strakke planning voor nodig. Spontaan dingen ondernemen doet de Steenbok daarom minder snel, maar het leven van de Steenbok loopt in ieder geval altijd op rolletjes.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Tot slot kan ook Vissen niet in het rijtje met meest georganiseerde sterrenbeelden ontbreken. En dat is niet voor niets, want de Vis gedijt érg goed op een nette, rustige en georganiseerde leefomgeving. Vissen zijn, in tegenstelling tot de bovengenoemde sterrenbeelden, echte dromers. Maar omdat ze dus erg veel in hun hoofd leven en vaak onrustig zijn, is een huis zonder te veel afleiding extra belangrijk. Een duidelijke planning en overzichtelijke agenda incluis.

Bron: Tipsenweetjes. Beeld: Getty Images.