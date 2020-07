Libelle Legt Uit: wat is botanisch stoepkrijten?

Boeken lezen, skeeleren, bananenbrood bakken; we hebben tal van hobby’s gekregen door de coronacrisis. Zo is ook botanisch stoepkrijten sinds kort helemaal hip. Maar wat is dat eigenlijk?

Met de (klein)kinderen doe je misschien wel eens een leuke speurtocht met stoepkrijt, maar dat is absoluut niet wat botanisch stoepkrijten is. Dat is namelijk echt een hobby voor volwassenen.

Botanisch stoepkrijten

De trend van botanisch stoepkrijten is overgewaaid uit Frankrijk. Wat het is? Je gaat op zoek naar bijzondere stoepplanten en zet de naam erbij.