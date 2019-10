Brandweer waarschuwt kattenbaasjes voor inductiekookplaat

Heb jij een kat? En heb je ook een inductiekookplaat? Niet de beste combinatie, waarschuwt de Belgische brandweer.

Ze slaan alarm nadat het de afgelopen tijd meerdere keren is misgegaan. “We krijgen regelmatig oproepen binnen van kleine brandjes die zijn veroorzaakt door een kat die op avontuur trekt.”

Pootjes op het fornuis

In één week tijd moest de brandweer voor 3 door katten veroorzaakte branden uitrukken. En ze hadden alle 3 te maken met een inductiekookplaat. Als een kat op het aanrecht springt en over de plaat loopt, kan ‘ie met zijn pootjes per ongeluk het fornuis aanzetten. “Als er dan nog een pot of een frietketel op je fornuis staat, heb je kans dat die vuur vatten”, legt de brandweer uit aan Radio 2. Met alle gevaren voor jou en je huistijger van dien.

Kinderslot

Dit wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Hoe? Heel makkelijk: zet je inductiekookplaat op het kinderslot. Dat is net zo goed een huisdierslot. Heb je geen kinderslot op je kookplaat? Zorg er dan in ieder geval voor dat je na het koken alles van het fornuis afhaalt.

Bron: Radio 2. Beeld: iStock