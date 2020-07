Brandweer waarschuwt: denk hieraan voordat je gaat barbecueën

Nu we een paar warme dagen in het vooruitzicht hebben is de kans groot dat er weer heel wat barbecues tevoorschijn worden gehaald. Hartstikke leuk natuurlijk, zo’n avondje barbecueën, maar er gaat ook weleens iets mis. Er kan brand ontstaan of mensen lopen brandwonden op.

Lees daarom voordat je gaat barbecueën deze belangrijke tips van de brandweer.

Zet je barbecue nooit binnen

Is het toch niet zulk lekker weer als je had verwacht? Het lijkt misschien een goed idee om de barbecue in zo’n geval binnen te zetten zodat je alsnog kunt gaan barbecueën, maar maak deze fout niet: dit is namelijk levensgevaarlijk. De rook van de barbecue bevat een hoge concentratie koolmonoxide, wat heel giftig is. Wanneer je een barbecue binnen zet en de giftige rook in je huis hangt kun je hier heel erg ziek van worden.