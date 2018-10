Breipatroon: zo maak je deze hippe trui met franje

In Libelle 44 vind je het breidossier waarin haarfijn staat uitgelegd hoe je onder andere zelf een poef, plaid, trui, kussen of poncho maakt. Hieronder vind je de uitleg en het patroon voor de trui met franje

Wat heb je nodig?

Wol: Phildar Laine Phil randonnées, kleur Coloris Buvard

Breinaaldnummer 4 & 4,5

Hoeveel bollen?



A: Maat 34/36 > 10 bollen

B: Maat 38/40 > 11 bollen

C: Maat 42/44 > 12 bollen

D: Maat 46/48 > 13 bollen

E Maat 50/52 > 14 bollen

Gebruikte steken

Ribbelsteek: (alle naalden recht) (r)

Tricotsteek: voorkant recht (r) breien, achterkant averecht (av)

Boordsteek 2/2: (2r, 2 av, achterkant: 2 I, 2 av)

Werkwijze

Rugpand en voorpand

Zie maatverwijzing hiervoven: zet A: 92, B: 96, C: 104, D: 112 of E: 122 st op met nld 4 en brei 1,5 cm ribbelst. Brei met nld 4,5 in tr. st en kant aan weerszijden om de 12 nld 5×1 st af. Er resten A: 82, B: 86, C: 94, D: 102 of E: 112 st. Op 30,5 cm hoogte aan weerszijden voor de raglan afkanten: A, B, C: 1 x 2 st; D, E: 1 x 3 st; daarna om de 2 nld: A, B, C: 1 x 2 st en 2 x 1 st; D: 1 x 2 st en 3 x 1 st; E: 1 x 3 st, 2 x 2 st en 1 x 1 st. Er resten A: 70, B: 74, C: 82, D: 86 of E: 90 st.

Op A, B, C: 34 cm, D, E: 35 cm hoogte als volgt verder breien in boordst. 2/2: 2 r, 2 av, 4 r, *2 av, 2 r* herh. van * tot *. A: 14 x, B: 15 x, C: 17 x, D: 18 x of E: 19 x in totaal 2 r, 2 av, 2 r.

Tegelijkertijd de raglan verder breien en maak aan weerszijden op 5 st van de kanten (zie gebruikte steken): A: *4 nld hoger: 1 x 1 mind., om de 2 nld: 3 x 1 mind.* , herh. van * tot * 4 x in totaal en om de 2 nld: 2x 1 mind. B: * 4 nld hoger: 1 x 1 mind., om de 2 nld: 5 x 1 mind.* , herh. van * tot * 3 x in totaal en om de 2 nld: 2 x 1 mind. C: om de 2 nld: 24 x 1 mind. D: om de 2 nld: 24 x 1 mind. E: om de 2 nld 26 x 1 mind. Er resten A, B, C: 34 st. D, E: 38 st. Op A: 51,5 cm, B: 52,5 cm, C 53,5 cm, D: 54,5 cm of E: 55,5 cm hoogte deze st. in wacht laten. Brei het voorpand hetzelfde.

Mouwen

Zet A: 66, B: 68, C: 72, D: 76, E: 80 st op met nld 4 en brei 1,5 cm in ribbelst (6 nld, 3 ribbels). Verder breien met nld 4.5 in tr.st. Op 22,5 cm hoogte: A: aan weersz. afk: 1 x1 st, daarna om de 12 nld: 3 x 1 st. B: aan weersz. afk: 1 x 1 st en om de 16 nld: 2 x 1 st. C: aan weersz. afk: 1×1 st. D: meerder aan weersz.: 1 x 1 st. E: meerder aan weersz.: 1 x 1 st. en om de 12 nld 3 x 1 st.

Er resten dan: A: 58, B: 62, C: 70, D: 78, E: 88 st. Op 43,5 cm hoogte voor de raglan aan weersz. afk: A, B, C: 1 x 2 st, D, E: 1 x 3 st. daarna om de 2 nld: A, B, C: 1 x 2 st en 2 x 1 st; D: 1 x 2 st en 3 x 1 st; E: 1 x 3 st, 2 x 2 st en 1 x 1 st.

Er resten: A: 46, B: 50, C: 58, D: 62 en E: 66 st. Op A, B, C: 47 cm, D, E: 48 cm hoogte verder breien in boordst 2/2 als volgt: 2 r, 2 av, 4 r, *2 x av, 2 r*, herh. van * tot *. A: 8 x, B: 9 x, C: 11 x, D: 12 x, E: 13 x in totaal, 2 r, 2 av en 2 r. Tegelijkertijd de raglan verder breien en minder aan weersz. op 5 st van de kanten:

A: * 4 nld hoger: 1 x 1 mind., om de 2 nld: 3 x 1 mind. *, herh. van * tot * 4 x in totaal en om de 2 nld: 2 x 1 mind.

B: * 4 nld hoger: 1 x 1 mind., om de 2 nld: 5 x 1 mind. *, herh. van * tot * 3 x in totaal en om de 2 nld: 2 x 1 mind.

C: om de 2 nld: 24 x 1 mind.

D: om de 2 nld: 24 x 1 mind.

E: om de 2 nld: 26 x 1 mind.

Als er A, B, C: 12 st overblijven, is het niet meer mogelijk om 5 st van de kant te minderen, doe dat op 4 steken. Er resten A, B, C: 10 st, D, E: 14 st. Op A: 64,5 cm, B: 65,5 cm, C: 66,5 cm, D: 67,5 cm, E: 68,5 cm in hoogte deze st in de wacht laten.

Herhaal nogmaals voor andere mouw.

Afwerking

Neem de A, B, C: 34 st, D, E: 38 st van het rugpand weer op en de laatste st afk. De A, B, C: 10 st, D, E: 14 st van de 1e mouw en laatste st afk. De A, B, C: 34 st, D, E: 38 st van het voorpand en de 1e an laatste st afk. En de A, B, C: 10 st en D, E: 14 st van de 2e mouw en de 1e st. afk.

Er zijn over: A, B, C: 82 st of D, E: 98 st. Brei over deze st 4 cm in de boorst. 2/2, begin en eindig met 2 r, daarna afk. Sluit de raglannaden. Sluit de zij- en mouwnaden.

Maak de franjes van 4 dubbelgevouven draden, bevestig ze aan elke groep rechte steken aan het begin van de boordsteek en knip ze op 5 cm af.

Klik op bovenstaande afbeeldingen om ze te vergroten.