Dit vinden wij een briljant vakantie-idee

Er op uit, dat wil iedereen op z’n tijd. Als je in een rolstoel zit of slecht ter been bent, kan het ingewikkeld zijn om een geschikte vakantieaccommodatie te vinden. En daar heeft WheelsB&B iets briljants op gevonden.

Als je een leuk maar ook geschikt vakantieadres zoekt voor een rolstoelgebruiker, blijkt dat best een opgave. Een rolstoelgebruiker heeft meer nodig dan een woning op de begane grond of de aanwezigheid van een lift. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er geen drempels in de accommodatie zijn en dat er hangbeugels zijn bij het toilet.

Toegankelijk met rolstoel

Dat aanbod is lastig te vinden. Accomodaties wordt vaak niet op juiste manier in beeld gebracht. Ook al vink je het vakje “toegankelijk met een rolstoel” aan, kom je toch vaak bedrogen uit. En als alle voorzieningen in orde lijken te zijn, is direct boeken weer geen optie.

Sfeervolle appartementen en pipowagens

Nu kwamen we één overzichtelijke website tegen met allemaal leuke vakantieadressen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Op WheelsB&B vind je zo’n 170 aangepaste vakantiewoningen in Nederland, en dat worden er nog veel meer. Van boerderijhuizen en pipowagens tot hotels aan het strand en monumentale appartementen in de stad. En bij elke accommodatie staat duidelijk in woord en beeld aangegeven welke voorzieningen er precies zijn. Ideaal! Wij krijgen nu al zin in een weekendje weg.

Bron: WheelsB&B. Beeld: iStock