Libelle legt uit: is broccoli gezonder dan bloemkool?

Genoeg groente eten is goed voor je, dat weten we. En in ieder voedingsmiddel zitten weer andere voedingsstoffen. Maar zit er nog verschil tussen bepaalde kólen? Libelle ging op onderzoek uit en geeft nu antwoord op de prangende vraag: is broccoli gezonder dan bloemkool?

Allereerst: als je bloemkool of broccoli op je bord hebt liggen vanavond, ben je sowieso hartstikke goed bezig. Toch zit er een klein verschil tussen de 2 gemakkelijk te bereiden kolen.

Gezondheidsvoordelen broccoli

Het grootste voordeel aan het eten van broccoli is dat de voedingsstoffen erin erg goed voor je hart en bloedsuikerspiegel zijn. Daarnaast is het een ideale groente om te eten als je wat kilootjes wilt verliezen. Want er zitten relatief weinig calorieën in de groente, maar juist veel vezels. Hierdoor krijg je snel een vol gevoel.

Goed voor je ogen

Ook kan het eten van broccoli je cholesterol verlagen én is het goed voor je ogen. Dit komt door voedingsstoffen luteïne en zeaxanthine. Als je veel van deze voedingsstoffen binnenkrijgt, zou dit het risico op oogaandoeningen kunnen verlagen. En broccoli zit boordevol calcium en magnesium, waardoor de groente voor sterkere botten zorgt. Per 100 gram bevat het 33 calorieën.

Gezondheidsvoordelen bloemkool

Niet geheel verrassend, maar ook bloemkool is erg goed voor je. De groente bevat erg veel vitamine C, vitamine K, calcium, kalium en vezels. Ook zitten er veel anti-oxidanten in, die voor extra weerstand en een sneller celherstel kunnen zorgen.

Goed voor de lijn

Je ziet momenteel steeds meer producten met broccoli in de supermarkten verschijnen. Pizzabodems van bloemkool, rijst gemaakt van de groente en zelfs gnocchi die niet uit deegwaar, maar uit bloemkool bestaat. En dat is niet zomaar, want het is namelijk een erg lichte groente. Per 100 gram bloemkool lepel je namelijk slechts 22 calorieën naar binnen.

Eindoordeel

Is broccoli gezonder dan bloemkool? Dat is een stelling die we als ‘onjuist’ moeten noteren. Beide groenten bevatten namelijk ontzettend veel vitamines en mineralen. Maar heb je een gebrek aan calcium? Dan kun je toch het beste broccoli op het menu zetten.

Kies je vanavond voor broccoli? Zó behoudt je alle gezonde voedingsstoffen:

Bron: Margriet. Beeld: iStock