We hebben de koudste septembernacht in 47 jaar gehad

De vorst is er érg vroeg bij dit jaar: afgelopen nacht kwamen de temperaturen voor het eerst weer onder de 0 graden. Daarmee was het de eerste landelijke vorstnacht van dit najaar.

Normaal dient de eerste lokale vorst na de zomer zich pas in de tweede helft van oktober aan, aldus Weeronline.

Licht gevroren

Het werd in De Bilt ‘op neushoogte’ -0,1 graden. De laagste temperatuur werd gemeten bij weerstation Twenthe (bij Enschede). Buienradar meldt dat het daar -1,5 graden werd. Ook op andere plaatsen in het land vroor het licht.

Voor het eerst in 47 jaar

De afgelopen 47 jaar werd het niet zo koud in september. In 1971 werden in september nachttemperaturen tot -2,4 graden gemeten.Vandaag wordt het zo’n 17 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 7.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: ANP. Beeld: iStock