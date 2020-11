Brrrr: vanaf komend weekend koud weer op komst

De eerste kerstbomen staan alweer in huis, maar het weerbeeld doet nog niet denken aan een witte kerst. Dat gaat vanaf komend weekend veranderen.

Op sneeuw moeten we echt nog wel even wachten, maar de temperatuur gaat vanaf dit weekend wel flink omlaag. Deze week ligt de temperatuur nog ongeveer rond de tien graden, maar in de loop van volgende week komt er koud weer aan en halen we nog maar net de maximumtemperatuur van zes à zeven graden.

Eerste vorst van het jaar

Het wordt vanaf donderdag elke dag een beetje kouder en ’s nachts neemt de kans op vorst toe. De eerste officiële vorst van dit jaar is nog niet gemeld, dus de kans is groot dat daar dit weekend verandering in komt. Het wordt een stuk kouder doordat vrijdag de wind draait van zuid naar oost. Het is dan wel koud, maar het is rustig weer met weinig wind en daardoor wel heel lekker weer om (warm aangekleed) naar buiten te gaan voor een wandeling.

Hoe maak je je tuin klaar voor de nachtvorst? Tuinvlogger Loes legt uit:

Bron: Weeronline. Beeld: ANP