Soms zit het mee en soms zit het tegen… En af en toe zit het Echt Heel Erg Tegen. Zoals bij deze bruiden en bruidegommen.

Dat je in het water valt op de grote dag, bijvoorbeeld. Of dat een van de kleinste gasten ineens en plein public zijn broek laat zakken om zijn blaas te legen. Of de hond. Tegen jouw jurk.

Vooral de eerste bruid van het filmpje krijgt het genadeloos te verduren. Zie dan nog maar eens leuk op te drogen…



Bron en beeld: Good Housekeeping

