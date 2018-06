Déze budgetsupermarkt verkoopt binnenkort ook opblaasbare flamingo's en eenhoorns

Lidl komt wel vaker met geniale producten die niets met eten te maken hebben, maar dit is toch wel een pareltje.

In de nieuwe reclamefolder spotten we dit accessoire waar je metéén de zomerkriebels van krijgt: een opblaasbare flamingo. De flamingo is maar liefst 176 x 198 x 172 centimeter, en dat voor slechts 19,99 euro. Dat wordt nog lastig kiezen, want geef toe: de opblaasbare eenhoorn is ook al zo geweldig.

De opblaasbare flamingo en eenhoorn liggen vanaf 11 juni in de winkel. Je kunt ze vanaf dan ook online bestellen.

Tip: de opblaasbare jacuzzi waar we vorig jaar over schreven is ook terug! Deze bestel je nu online in de webshop van Lidl.

Bron: Lidl. Beeld: Lidl, iStock