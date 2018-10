Deze budgetsupermarkt komt met een héle originele adventskalender

Een adventskalender is een leuk cadeautje om te geven, maar vooral ook om te krijgen. Budgetsupermarkt Aldi komt nu met een wel héle originele versie. En lekker dat het moet zijn…

In deze nieuwe adventskalender van de Aldi zitten namelijk 24 kleine flesjes wijn. Vanaf begin december is het dan dus gewoon toegestaan om in aanloop naar Kerst iedere dag een wijntje te drinken.

Samen drinken

“Dit kun je samen doen met je vriend of vriendin. Laat je elke dag verrassen door een fles, zodat jullie allebei een glaasje kunnen drinken”, schrijft Aldi op hun website. “In de kalender zit voor ieder wat wils: rode wijn, witte wijn, port en wijn met een bubbeltje.”

Wijnliefhebbers

De box met flesjes wijn gaat €49,99 kosten en de kalender loopt van zondag 2 december tot en met maandag 24 december. Zoals bij de andere adventskalender van de Aldi zal er ook een run op deze wijnadventkalender zijn. Een echte wijnliefhebber? Wees er dan op tijd bij! Deze originele adventskalender is vanaf maandag 29 oktober bij de supermarkt verkrijgbaar.

Dat wordt dus doorzuipen in december.

Bron: Aldi. Beeld: iStock