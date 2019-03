Déze budgetsupermarkt verkoopt nu ook deze gewilde roze (!) koelkast

Een beetje liefhebber van roze kan z’n lol op bij Lidl. De supermarkt heeft namelijk een koelkast in die kleur weer op voorraad, die supergewild is.

En ook nog eens voor een lekker prijsje. Normaal gesproken hangt er een prijskaartje van € 199,- aan, maar bij Lidl betaal je nu slechts € 99,- voor de compacte pastelroze koelkast in retro stijl.

Advertentie

Handig

Zo kun je je keuken in één klap helemaal opfleuren. De koelkast heeft 3 glasplaten en 1 schuiflade. Dat is nog niet alles, want in de deur heb je nog 3 extra opbergvakken. De temperatuur is in 7 standen in te stellen en de inhoud van de koelkast is 121 liter.

Snel uitverkocht

De koelkast was vorig jaar in augustus ook al ontzettend populair, waardoor ‘ie binnen de kortste keren was uitverkocht. Gelukkig is er een nieuwe kans voor degenen die een half jaar geleden naast deze geweldige koelkast hebben gegrepen, want hij is gewoon weer op voorraad. Zowel in de winkels als online. Wacht dus niet te lang, want ook dit keer zullen ze ongetwijfeld héél snel uitverkocht zijn. Helemaal nu je ‘m voor de helft van het geld kunt krijgen.

Ben je toch niet zo’n fan van roze? Geen paniek, want deze leuke, compacte koelkast bestaat ook in het mintgroen:

Nooit meer last van vallende flesjes in je koelkast door dit trucje:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify, Lidl. Beeld: Lidl, iStock