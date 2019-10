Déze budgetsupermarkt verkoopt nu een heerlijk verwarmd hondenbedje

Brrr… het wordt steeds kouder buiten. Gelukkig komt Lidl met een heerlijk verwarmd hondenbedje om je trouwe viervoeter warm te houden deze winter.

Eén ding is zeker: je hond zal er dol op zijn!

Lekker groot

Het hondenbed is erg comfortabel door de extra vulling erin en biedt daardoor maximaal comfort voor je harige vriend. Met een formaat van L90 x B60 x H24 centimeter is het bed zelfs groot genoeg voor grotere hondenrassen.

Warmte

En mooie is: er komt geen stroom bij kijken. De bovenkant van het kussen is van een speciale stof gemaakt, die de lichaamswarmte van de hond reflecteert. Wanneer je trouwe viervoeter er dus heerlijk op ligt te slapen, warmt het kussen op door z’n eigen lichaamstemperatuur. In de zomer kun je ’m ook goed gebruiken, want het bedje heeft ook een koele zijde. Deze kant absorbeert de warmte van de hond, waardoor je huisdier in de zomermaanden lekker afkoelt.

Cadeautje

Met de koudere temperaturen in aantocht, is dit knusse bedje zeker een traktatie voor je huisdier met dierendag. Je harige vriend zal je dankbaar zijn. Je kunt het hondenbed online bestellen voor €19,99.

En die vervelende haren? Die heb je er met dit handige trucje zó vanaf:

