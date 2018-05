Deze budgetwinkel heeft nu een accessoire die jouw zomer nog aangenamer gaat maken

We zagen het heerlijke zomervoorwerp laatst al voorbij komen bij de Action, maar ook budgetwinkel Aldi lijkt eraan te geloven en heeft ‘m in het assortiment opgenomen.

Wat is een zomer in de tuin zonder heerlijke loungestoel?

Air Lounger

Om ultiem te genieten van het zonnetje wapper je een paar keer heen en weer met de ‘Air Lounger‘ om vervolgens neer te strijken op deze heerlijke bubbel. Het enige wat je nodig hebt voor deze giga-zitzak is lucht. Handig, want daardoor is hij ook nog eens makkelijk te vervoeren naar de andere kant van de tuin. Of misschien neem je hem wel mee op vakantie, want er zit ook een draagtas bij. De prijs liegt er niet om: voor nog geen 13 euro kun je dit zitje al op de kop tikken.

Met temperaturen tot 30 graden dit weekend lijkt dit zomeraccesoire ineens wel heel verleidelijk.



Bron: flaironline.nl. Beeld: iStock, Aldi