Déze leuke budgetwinkel opent binnenkort voor het eerst in Nederland

De internationale interieurwinkel Casa opent volgende week de eerste vestiging in Nederland. Casa is een zusje van de Blokkerwinkels en vervangt een groot deel van de Xenosfilialen.

Maar voor wie Xenos al begint te missen: we hebben goed nieuws. De website van Casa licht namelijk een tipje van de sluier op. De winkel lijkt sterk op Xenos, maar dan in een frisser jasje. Je kunt er – net als bij Xenos – van alles kopen. Van barbecues tot geurstokjes en van vazen tot hele tuinsets.

Thuisgevoel

Casa is een internationale interieurketen van de familie Blokker. Volgens Casa zelf gaat het in de winkel vooral om het ‘thuisgevoel’. Dit doet de familie Blokker door betaalbare producten te verkopen, allemaal voor in huis. Casa volgt de interieurtrends naar eigen zeggen op de voet en wil inspelen op de wisselende seizoenen.

Acht Europese landen gingen Nederland al voor. Casa heeft zo’n 500 winkels in België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Aruba en Marokko. De familie Blokker kocht alle 180 Xenosvestigingen in Nederland en bouwt 110 hiervan om tot een Casa. De eerste 50 gaan nog voor het einde van dit jaar open. Voor de zomer van 2019 volgen ook de andere winkels. Het eerste filiaal in Nederland opent op 1 juni de deuren in Hoog Catharijne in Utrecht.

Bron: DUIC & Casa Beeld: iStock