Déze budgetwinkel komt met eau de parfum voor een héél zacht prijsje

Eau de parfum altijd véél te duur? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Zeeman komt namelijk met een eigen parfum voor een heel mooi prijsje.

Als je voor een eau de parfum van een bekend merk gaat, betaal je al gauw 90 euro voor klein flesje. Zeeman vroeg zich af waar je dan precies voor betaalt. Om daar achter te komen, heeft de budgetwinkel samen met bekende parfumeurs zelf een luchtje gemaakt.

Parfumolie

Net als bij bekende, dure merken is ook het luchtje van Zeeman ontwikkeld op basis van 20 procent parfumolie en verschillende exclusieve ingrediënten. Dit heeft geresulteerd in een geur die vrijkomt in drie lagen. Zeeman noemt hun eigen unisex eau de parfum ‘Lucht’ en is beschikbaar in twee varianten. Eentje is gemaakt van onder andere sinaasappel, neroli, vanille en sandelhout. De ander bestaat uit een mix van citroen, kardemon, jasmijn, rozemarijn, witte muskus en vetiver.

Spotprijsje

“Het was verleidelijk een unieke fles te ontwerpen. En een betoverende reclamefilm te maken. Maar we houden het liever eenvoudig. Een echte eau de parfum, maar dan zonder verleiding”, zegt Zeeman. En dat zorgt ervoor dat je de parfum al voor 4,99 euro in huis hebt. Spotprijsje, toch?

Eenvoudig

De prijs van ‘Lucht’ is volgens Zeeman zo goedkoop omdat ze de marketing en verpakking zo eenvoudig mogelijk hebben gehouden. Bovendien zijn er geen tussenschakels en wordt er maar weinig marge berekend. Ook zo benieuwd? Het luchtje van Zeeman is van 29 augustus verkrijgbaar in de winkels en op de webshop. In alle winkels zijn testers beschikbaar, zodat iedereen zelf kan ruiken.

Vervliegt je parfum snel? Zó blijft de geur langer hangen:

Bron: Zeeman. Beeld: iStock